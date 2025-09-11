Умерла актриса и безответная любовь Сергея Довлатова Тамара Уржумова

Советская актриса Тамара Уржумова, прославившаяся ролью в фильме «На всю оставшуюся жизнь», умерла в возрасте 80 лет в Санкт-Петербурге. Ее не стало 2 августа, сообщил портал «Кино-театр.ру» .

О смерти актрисы стало известно только 11 сентября. Последние годы жизни Тамара Анатольевна провела в забвении.

Причины и обстоятельства смерти актрисы не раскрываются.

Тамара Уржумова родилась 12 октября 1944 года. В 1967 году окончила Ленинградский театральный институт. Впервые вышла на сцену Ленинградского ТЮЗа. Затем играла в Ленинградском театре имени Ленинского Комсомола (ныне «Балтийский дом»).

Когда Уржумова была студенткой, она познакомилась с 21-летним писателем Сергеем Довлатовым. Мужчина влюбился в нее и написал артистке девять личных писем, но его чувства не были взаимны. Уржумова же просила не звонить ей и не писать.

Тамара Анатольевна дебютировала в кино в 1969 году, сыграв в фильме «Проводы белых ночей». В ее фильмографии, в частности, роли в таких картинах, как «Ижорский батальон», «Рожденная революцией», «На всю оставшуюся жизнь», «Жизнь Клима Самгина», «Прохиндиада 2», «Тоталитарный роман» и «Пушкин. Последняя дуэль».