Умерла актриса Галина Свербилова

Заслуженная артистка России Галина Свербилова умерла в 87 лет. Об этом сообщил во «ВКонтакте» Московский государственный академический детский музыкальный театр имени Сац.

Коллеги Свербиловой отметили, что она была первой актрисой этого театра. Артистка активно участвовала в «создании славы и истории театра».

Галина Свербилова родилась в 1937 году. После школы она поступила в Гнесинский музыкально-педагогический институт. На втором курсе Свербилова попала в труппу театра и ей сразу досталась главная роль в постановке «Морозко». Зрителям актриса также запомнилась по роли Суок в постановке «Три толстяка».

Кроме того, голос Свербиловой знали дети по всему Советскому Союзу. Спектакли с ее участием транслировали по радио, также их слушали на пластинках.