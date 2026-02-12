Умерла актриса Галина Федорова из сериалов «Интерны» и «Папины дочки»

В Рязани прошли похороны заслуженной артистки РСФСР Галины Федоровой, известной по сериалам «Интерны» и «Папины дочки». Она умерла в конце января в возрасте 90 лет, сообщила пресс-служба Рязанского отделения Союза театральных деятелей России.

«Ушла из жизни Галина Андриановна Федорова, ветеран сцены, Заслуженная артистка РСФСР. Она служила в Рязанском театре драмы с 1963 по 1991 год. Три десятилетия ярких ролей», — сообщили коллеги.

Панихида прошла 2 февраля в церкви Бориса и Глеба. На церемонию пришли близкие актрисы.

Дочь Евгения Бордзиловская рассказала aif.ru, что последние 2,5 недели Федорова находилась в реанимации, подключенная к аппарату ИВЛ. Состояние женщины начало ухудшаться в мае 2025 года, сразу после 90-летнего юбилея, она стала чаще болеть. Сердце актрисы остановилось 29 января.

Федорова известна в Рязани как театральная актриса, но на ее счету также более 20 киноработ. Актриса снималась в таких популярных сериалах, как «Папины дочки», «След», «Интерны» и «Дальнобойщики».