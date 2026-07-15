Умерла актриса Аскен Лопес, сыгравшая в комедийном сериале «Альфа-самцы»

Испанская актриса Аскен Лопес, известная по сериалам «Альфа-самцы», «Ярость» и «Рай», умерла в возрасте 69 лет. Об этом сообщила газета El Pais со ссылкой на заявление союза актеров и актрис Испании.

«Нас покинула очаровательная Аскен Лопес, потрясающая актриса и королева телевидения», — сообщили в союзе.

Причина смерти актрисы пока неизвестна.

Лопес родилась в городе Авила. Получила степень драматурга в Мадридском университете RESAD (высшее театральное образование).

Актриса известна своими ролями в фильмах «Бессмертный», «Любовь в смутные времена», «Красный орел», «Харон и полицейские», сериалах «Медицинский центр», «Галерея Вельвет» и других проектах. Играла она и в театре. В 2018 году в спектакле «Огни Богемии», с 2019 по 2020 год — в мюзикле «Билли Эллиот» в мадридском театре Нуэво Алькала, в 2022 году — «Тетрадь Пифагора».