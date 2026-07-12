Умерла 93-летняя мать телеведущей Елены Малышевой

На 94-м году жизни умерла мать звезды телепрограмм «Здоровье» и «Жить здорово» Елены Малышевой, врач Галина Морозова. Ведущая сообщила об этом в Instagram*.

По ее словам, похороны прошли в субботу 11 июля.

«Мы проводили в последний путь мою мамочку. Собралась вся наша огромная семья. Моя мама врач от Бога. И лучшая женщина на Земле», — написала Малышева.

Галина Морозова с детства мечтала стать врачом и много лет проработала педиатром.

Не поступив в медвуз с первой попытки, она стала ходить на лекции в качестве вольнослушательницы. Позже девушка смогла добиться зачисления и окончила институт. Любовь к медицине Морозова привила и троим детям — все они стали врачами.

Последний год пожилая женщина часто болела, в мае в очередной раз попала в больницу.

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