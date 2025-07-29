Умерла 500-килограммовая звезда шоу Малахова Майра Розалес

Жительница США Майра Розалес, весившая почти 500 килограммов, умерла в 43 года. Новость об этом репостнул в Telegram-канале телеведущий Андрей Малахов, в программе которого американка когда-то участвовала.

«И это далеко не единственная женщина с силой воли, которая появилась за эти 25 лет в эфире!» — написал он.

Розалес считалась одной из самых известных полных людей в мире. Женщина весила больше 500 килограммов и не вставала с кровати из-за огромного веса. Большую часть жизни она питалась фастфудом и сладостями, которыми ее обеспечивал муж. Розалес все устраивало до того момента, как ее сестра сильно избила своего сына, и мальчик погиб. Она просто не смогла встать, чтобы вмешаться.

Розалес тогда взяла вину на себя, заявив, что случайно придавила ребенка, но вскоре выяснилось, что виновата его мать и сестру Майры отправили в тюрьму.

Американка решила похудеть, чтобы взять опеку над племянниками. За два года она сбросила около 400 килограммов, перенесла в процессе 11 операций, включая липосакцию. Об этом она рассказала в программе Малахова.

Но позже у Розалес выявили проблемы со здоровьем, возникшие. Вероятно, из-за многолетнего лишнего веса. Женщина умерла в феврале 2024 года.