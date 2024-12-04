Умер звездный диетолог Алексей Ковальков

Последние два года доктор страдал от рака. Он умер в возрасте 62 лет.

Ковальков окончил лечебный факультет дневного отделения Пироговского Университета, затем прошел профпереподготовку по диетологии на базе Российской медицинской академии постдипломного образования Росздрава. Он известен тем, что разработал собственную методику борьбы с ожирением и похудел на 80 килограммов. Врач вошел в тройку самых востребованных диетологов Москвы по версии Forbes, поработал с юмористкой Ольгой Картунковой, актрисой Ириной Пеговой, певицами Корнелией Манго, Любовью Успенской и Аленой Апиной, выпустил книгу «Как похудеть: стратегия победы над весом».

Диетолог много выступал на телевидении и вел свой YouTube-канал. Он посоветовал для быстрого похудения исключить из рациона углеводы, ради здоровья отказаться от жирных и сладких продуктов на завтрак и рассказал о вреде чрезмерного увлечения сыром.