Умер звезда сериалов «Апостол» и «Обреченная стать звездой» Владимир Светашов

Советский и российский актер Владимир Светашов скончался на 68-м году жизни в Омске. Об этом сообщили на сайте Омского отделения театральных деятелей.

Актер ушел из жизни 9 октября. О причинах смерти не сообщается. Прощание и похороны артиста прошли 11 октября в Омске.

Светашов являлся членом Союза театральных деятелей (СТД РФ) с 1985 года. Он окончил Иркутское театральное училище и Ленинградский театральный институт театра, музыки и кинематографии.

«Правление Омского регионального отделения СТД РФ выражает соболезнования родным и близким Владимира Николаевича», — говорится в некрологе.

Владимир Николаевич работал в Омском государственном академическом театре драмы и Омском драматическом театре «Галерка». Также он снимался в кино и сериалах.

Среди наиболее известных его театральных работ, в частности, роль Саши Панкратова в «Детях Арбата», Шервинского в «Днях Турбиных», Астрова в «Дяде Ване». В кино Светашов наиболее известен по ролям в таких фильмах, как «Апостол», «Жаркий лед», «Осенний детектив» и «Обреченная стать звездой».