Умер звезда «Полицейского из Беверли-Хиллз» Джон Эштон

Американский актер Джон Эштон, известный многим зрителям по фильму «Полицейский из Беверли-Хиллз», скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщил менеджер артиста Алан Сомерс в разговоре с изданием Variety .

Как заявил его менеджер в интервью Fox News, Джона Эштона будет сильно не хватать всем, кто его знал.

«Джон оставил после себя наследие, полное любви, преданности и служения. <…> Влияние Джона на мир будут помнить и прославлять грядущие поколения», — подчеркнул Сомерс.

Эштон сыграл детектива-сержанта Джона Таггарта в первых двух частях сериала, которые вышли в 1984 и 1987 годах.

Потом он появился в этой роли в фильме 2024 года «Полицейский из Беверли-Хиллз: Аксель Ф.», в котором его персонаж уже стал начальником полиции.

Эштон родился 22 февраля 1948 года в Спрингфилде, штат Массачусетс, вырос в Коннектикуте. Он учился в колледже Дефианс в Огайо, но потом перевелся в Университет Южной Калифорнии, где получил степень бакалавра театрального искусства.

Помимо культовой полицейской франшизы актер снялся и в других не менее знаменитых лентах. В кино он дебютировал, снявшись в в фильме ужасов 1973 года «Психопат». Среди его работ такие картины, как знаменитый боевик «Успеть до полуночи», «Прощай, детка, прощай», «Полуночный бег» с Робертом Де Ниро.