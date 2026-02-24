Умер звезда «Мести полудурков» Роберт Кэррадайн

Актер Роберт Кэррадайн покончил с собой. Ему был 71 год. Об этом сообщило издание Deadline .

Последние 20 лет артист боролся с биполярным аффективным расстройством. О кончине звезды журналистам рассказала его семья.

«С глубокой скорбью мы должны сообщить, что наш любимый отец, дедушка, дядя и брат Роберт Кэррадайн ушел из жизни», — заявили родственники актера.

По их словам, Кэррадайн всегда был лучом света для тех, кто его окружал. Его смерть стала большим ударом для семьи.

Артист родился 24 марта 1954 года, его отец — Джон Кэррадайн — тоже был актером, как и братья — Дэвид и Кит. В кино Роберт впервые появился в 1972-м, сыграв в фильме «Ковбои» вместе с Джоном Уэйном. Также в начале карьеры он сыграл в картинах «Возвращение домой» и «Злые улицы».

Самая узнаваемая роль артиста в кинематографе — образ Льюиса Сколиника в фильме «Месть полудурков». Также он исполнил роль Сэма Магуайра в сериале «Лиззи Магуайр».