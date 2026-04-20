Умер звезда «Мелроуз Плейс» Патрик Малдун

Актер Патрик Малдун умер в возрасте 57 лет в США. Причиной смерти стал сердечный приступ, сообщил портал Deadline .

Артист скончался 19 апреля. Родные Малдуна признались, что тяжело пережили утрату. В кругу родных его называли Бобо.

«Наш Бобо был невероятно щедрым — в своей поэзии, юморе и обаянии. Он любил и животных, и людей, дарил незабываемые объятия и обладал редким умением давать другим ощущение безопасности и того, что они важны», — отметили близкие артиста.

В марте Малдун появился на церемонии премии «Сатурн». Тогда он выглядел хорошо и не говорил о проблемах со здоровьем.

Актер родился в Лос-Анджелесе 27 сентября 1968 года. Зрители знали его по ролям в сериалах «Спасенные звонком», «Дни нашей жизни» и «Мелроуз Плейс». Широкую известность ему также принесла роль Зандера Баркалоу в фильме «Звездный десант».

Среди других работ актера были «Смертельное преследование», «Бойфренд на Рождество», «Робопес», «Лохматый патруль», «Сокровища Тома Сойера» и «Афера по-голливудски».