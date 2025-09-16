Умер звезда Голливуда Роберт Редфорд

Американский актер, кинорежиссер, продюсер Роберт Редфорд умер на 90-м году жизни. Об этом сообщил телеканал CNN .

«Роберт Редфорд скончался 16 сентября 2025 года в своем доме в Сандэнсе, в горах Юты, — месте, которое он любил, в окружении близких. Нам будет его очень не хватать», — заявил публицист Синди Бергер.

Он уточнил, что семья актера попросила не беспокоить ее.

Роберт Редфорд больше всего известен по одной из главных ролей в вестерне «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», а также по роли журналиста Боба Вудворда в политическом триллере «Вся президентская рать».

Два фильма Редфорда удостаивались «Оскаров»: дебютная картина «Обыкновенные люди», а также фильм «Там, где течет река».