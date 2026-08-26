Умер звезда фильмов «Оно» и «Один дома» Тим Карри

Актер Тим Карри скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщил телеграм-канал «Осторожно, новости» .

Тим Карри был известен по ролям в лентах «Оно» (1990), «Один дома — 2» и «Три мушкетера».

Артист перенес тяжелый инсульт в 2012 году. Мужчину частично парализовало, он не мог больше ходить самостоятельно. При этом Тим Карри продолжал работать, занимался озвучкой и, несмотря ни на что, появлялся на публике.

В 2020 году Тим Карри вошел в десятку первых рейтингов актеров-злодеев за отрицательные роли в картинах. Первым в списке оказался американский артист Роберт Де Ниро: ему достались 19 отрицательных ролей в кинокартинах.