Умер звезда эротических хорроров Марк Дэймон | 360°

Знаменитости 14 мая 2024, 12:32 Умер звезда эротических хорроров Марк Дэймон Актер и продюсер Марк Дэймон скончался на 92-м году жизни Kay Blake / Keystone Press Agency / Global Look Press

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В Лос-Анджелесе ушел из жизни звезда эротических хорроров Марк Дэймон (настоящее имя — Алан Харрис). Актер умер 12 мая на 92-м году жизни, сообщило издание Deadline.

Лауреат «Золотого глобуса», Дэймон был актером, продюсером и сценаристом. Он снимался в европейских хоррор-фильмах с элементами эротики и принял участие в ряде культовых картин.

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Артист начал свою карьеру в Голливуде в 1956 году. В его фильмографии — классический сериал 1950-х «Зорро», а также ленты «Дом Ашеров» режиссера Роджера Кормана, «Смерть не считает доллары», «Львы Санкт-Петербурга» и многие другие.

Кроме того, Дэймон был одним из основателей Альянса независимого кино и телевидения.

Алан Харрис родился в 1933 году в Чикаго. Был женат на актрисах Барбаре Фрей и Маргарет Марков. У него родилось двое детей — Джонатан и Алексис Дэймон.

Причина смерти артиста не уточняется.