Умер знаменитый путешественник Анатолий Хижняк

В Ульяновской области скоропостижно скончался знаменитый путешественник Анатолий Хижняк. Об этом сообщил Историко-культурный фонд «Мелекесъ» Димитровграда в соцсети «ВКонтакте» .

Исследователь ушел из жизни 27 сентября в возрасте 55 лет.

«Он родился в Димитровграде, но весь мир стал его домом. Амазония, Папуа — Новая Гвинея, пустыни и джунгли — он шел туда, где заканчиваются карты», — написали в сообществе.

Хижняк родился в 1971 году. Окончил геофак Московского пединститута и аспирантуру при Институте антропологии и этнографии имени Н. Н. Миклухо-Маклая.

В экспедиции начал ездить в 1991 году. В 1994-м возглавил первую российскую экспедицию в труднодоступные неисследованные районы в долине Амазонки.

Как этнограф исследовал изолированные племена Амазонии. Активно участвовал в образовательных и социальных проектах Русского географического общества.

Прощание с путешественником состоится 29 сентября в 13:00 в ритуальном комплексе «Память».