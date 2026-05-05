Умер заслуженный архитектор России Олег Кошкин

Заслуженный архитектор России Олег Кошкин ушел из жизни в 89 лет. Об этом сообщили на сайте Российской академии художеств.

В РАХ отметили, что академия и отечественное архитектурное сообщество понесли тяжелую утрату со смертью заслуженного работника культуры России Кошкина. Академик скончался 29 апреля. Президент РАХ Василий Церетели, президиум и весь научно-творческий коллектив академии глубоко скорбят и соболезнуют родным, близким, друзьям и коллегам Кошкина.

«Светлая память о выдающемся архитекторе, мудром наставнике и прекрасном человеке навсегда останется в наших сердцах», — говорится в некрологе.

Церемония прощания с академиком прошла 5 мая в Прощальном зале ЦКБ № 1 Управления делами президента России.

Церетели в телеграм-канале написал, что вклад Кошкина в отечественную архитектуру неоценим и отмечен госнаградами, профессиональными премиями и общественным признанием. Он прожил не только яркую, но и созидательную жизнь, оставив после себя значимое наследие.

В числе работ Кошкина — проектирование и застройка девятого и 10‑го кварталов района Новые Черемушки, объекты «Олимпиады‑80», проектирование жилого микрорайона на 25 тысяч жителей в Найроби, участие в организации и выполнении росписи сводов и галерей нижней церкви Покрова Богородицы Храма Христа Спасителя в Москве.