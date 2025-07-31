Умер театральный режиссер Роберт Уилсон

Американский театральный режиссер Роберт Уилсон умер в 83 года после непродолжительной тяжелой болезни. Об этом сообщили на его сайте.

«Столкнувшись с диагнозом, он все равно чувствовал себя обязанным продолжать работать и творить до самого конца», — говорится в сообщении.

Уилсон родился 4 октября 1941 года в городе Уэйко. Закончив Институт Пратта, он начал свою театральную карьеру в Нью-Йорке. Международное признание пришло к режиссеру после постановки «Взгляд глухого» в Париже в 1971 году.

За свою карьеру Уилсон создал такие спектакли, как «Эйнштейн на пляже», «Жизнь и времена Иосифа Сталина» и «Король Лир». В 2015 году режиссер представил в столичном Театре Наций «Сказки Пушкина».

В 1993 году Уилсон получил награду «Золотой лев» Венецианской биеннале и стал первым американцем, удостоенным Европейской театральной премии.