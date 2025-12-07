Умер сыгравший в сериале «Реальные пацаны» пермский шоумен Красильников

Организатор стендап-выступлений, ведущий концертов и интеллектуальных игр в Перми Дмитрий Красильников скончался в возрасте 45 лет. Об этом сообщили коллеги шоумена в принадлежащем ему паблике во «ВКонтакте» «Стендап МАФИЯ Пермь» .

Они уточнили, что Дмитрий скончался в минувшую субботу, 6 декабря, после инсульта.

«Мы будем помнить Диму как светлого, доброго и невероятно теплого человека. Он всегда умел поддержать, рассмешить, собрать вокруг себя людей и сделать день ярче», — указали в некрологе.

Церемония прощания пройдет в ближайший вторник, 9 декабря, в городском морге. Организаторы панихиды попросили не приносить венки, так как тело шоумена кремируют.

Дмитрий Красильников снимался в сериале «Реальные пацаны» в роли Андрея Андрюшина — парня, а потом мужа героини Вики. В последних сезонах он играл эпизодические роли мастера спорта по боксу, владельца автомойки и казака.