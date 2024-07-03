Умер сценарист «Китайского квартала» Роберт Таун

Variety сообщило о смерти сценариста и режиссера Роберта Тауна

Американский сценарист и режиссер Роберт Таун скончался на 90-м году жизни. О смерти лауреата премии «Оскар» сообщило Variety .

По информации издания, Таун ушел из жизни 1 июля. Подробностей журналисты не привели.

Среди работ Тауна — сценарии к фильму «Китайский квартал», а также к двум первым частям серии фильмов «Миссия невыполнима».

В 1970-х он вошел в список лучших сценаристов Голливуда, обретя широкую известность. На 47-й церемонии вручения премии «Оскар» Таун получил награду за лучший оригинальный сценарий для «Китайского квартала». К слову, в общей сложности у культового неонуара было 11 номинаций на эту премию.

В качестве сценариста он работал над несколькими десятками кинокартин, а также снял четыре своих фильма — Личный рекорд, «Пьяный рассвет», «Без предела» и «Спроси у пыли».

В списке лучших сценаристов за всю историю кинематографа по версии Vulture Таун занял третье место.