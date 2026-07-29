Умер создатель знаменитого трека из фильма «Драйв» музыкант Kavinsky

Французский диджей и музыкант Kavinsky (настоящее имя — Венсан Пьер Клод Белорже) ушел из жизни в возрасте 50 лет. Об этом сообщило издание Le Parisien .

Тело музыканта нашли вечером во вторник, 28 июля, в его квартире в Париже. О происшествии стало известно на следующий день.

Kavinsky был заметной фигурой в сфере электронной музыки. Его трек Nightcall, выпущенный в 2011 году, прозвучал в фильме «Драйв» и стал самой узнаваемой композицией артиста, принеся ему мировую известность в жанре синтвейв.

В позапрошлом году хит опять стал популярным. Kavinsky исполнил его на закрытии Олимпиады в Париже вместе с бельгийской исполнительницей Анжель. Обновленное звучание трека вызвало огромный резонанс и побило рекорды на музыкальных платформах.