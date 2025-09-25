Умер создатель ситкома «Теория Большого взрыва» Боб Бодлер

Ветеран американской индустрии развлечений, продюсер и исполнительный директор компании Chuck Lorre Productions, занимающейся выпуском сериалов, Боб Бодлер умер в возрасте 85 лет. Об этом со ссылкой на заявление семьи сообщило издание The Hollywood Reporter .

Родные Бодлера уточнили, что причиной смерти продюсера стал рак.

«Боб принял свой диагноз с достоинством. Он любил играть в покер, устраивать пятничные посиделки с сигарой в саду с приятелями и души не чаял в своих золотистых ретриверах», — указали в заявлении.

Семья подчеркнула, что Бодлер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе во время празднования еврейского нового года Рош ха-Шана. В иудейской традиции считается, что умерший в этот день человек становится цадиком, то есть праведником.

За свою 40-летнюю карьеру Боб Бодлер принял участие в создании сериалов «Теория Большого взрыва», «Два с половиной человека», «Секретные материалы», Американская семейка» и других.

Он также входил в состав правления многочисленных благотворительных организаций, помогающих больных детям и животным.