Умер создатель мультфильмов «Очень синяя борода» и «Пес в сапогах» Игорь Макаров

Советский и российский мультипликатор, карикатурист и шаржист Игорь Макаров умер в возрасте 82 лет. О смерти художника сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

Макаров скончался 18 июня. Причина смерти художника не уточняется.

Макаров начал свой творческий путь на Центральном телевидении. Оформлял программы «Артлото», «Вокруг смеха», «Волшебный фонарь» и «Бенефис». С 1995 года работал главным художником-постановщиком телеканала РЕН ТВ.

Участвовал в создании более 30 анимационных лент, в числе которых «Чудеса», «Стереотипы», «Пес в сапогах» и «Очень синяя борода». Оформил 30 спектаклей на ведущих сценах страны, работал в театрах за рубежом. Входил в авторский коллектив более 20 фильмов творческих объединений «Экран» и «Мосфильм».

После Макарова остались неисчислимые зарисовки, графические циклы и карикатуры. В 1970-е годы его работы вошли в сборник лучших карикатур мира. Макаров был удостоен многих престижных профессиональных наград.