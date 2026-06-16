Умер создатель легендарного советского синтезатора «Поливокс» Владимир Кузьмин

Инженер и конструктор Владимир Кузьмин, разработавший советский синтезатор «Поливокс», скончался от инсульта в 72 года. Об этом сообщил телеграм-канал Экспериментальной фабрики электронных музыкальных инструментов (ЭФЭМИ).

«С большим сожалением сообщаем, что 12 июня, после третьего инсульта, скончался Владимир Михайлович Кузьмин, разработчик и создатель легендарного советского синтезатора „Поливокс“», — уточнили в сообщении.

В ЭФЭМИ также отметили, что Кузьмин действительно заслужил, чтобы его синтезатор назвали легендарным. Он вместе со своей женой Олимпиадой и другими разработчиками были первопроходцами в области создания электронных музыкальных инструментов промышленного массового производства.

«Поливокс» стал феноменом не только для СССР, но и получил популярность за рубежом. В России представители радиозавода «Форманта» планируют не только сохранить, но и развивать историческое наследие «Поливокса».

Кузьмин родился во Владивостоке в октябре 1953 года. Большую часть жизни он прожил в Екатеринбурге. «Поливокс» он разработал на Качканарском радиозаводе «Форманта», его супруга отвечала за дизайн синтезатора.

«Поливокс» Кузьмина использовали и отечественные, и зарубежные музыканты. В их числе группы Franz Ferdinand, Rammstein, Bring Me the Horizon и «Агата Кристи».