Умер советский актер Эвальд Аавик из «Кремлевских курантов» | 360°

Знаменитости 10 мая 2024, 02:24 Умер советский актер Эвальд Аавик из «Кремлевских курантов» РИА «Новости»

Читать 360 в

Советский и эстонский актер Эвалд Аавик, сыгравший старшего инженера Забелина в картине «Кремлевские куранты», скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила пресс-служба Тартуского Нового театра в Эстонии.

Причины смерти актера не назвали.

Реклама

Аавик снимался в таких жанрах, как драма, история и короткометражка. Всего в его фильмографии 15 работ.

Он снялся в таких фильмах, как «Люди в солдатских шинелях», историческая драма «Скорпион», «Гнездо на ветру», «Кремлевские куранты», «Слеза Князя тьмы» и «Каникулы в Вигала».

Впервые на экране Аавик появился в 1968 году. В период с 1966 по 1985 он служил актером в театре «Ванемуйне». Потом работал в театре «Угала» в Вильянди. С 1991 до 1994 году — в Таллинском городском театре.

На его счету приз международного кинофестиваля «Киношок» в Анапе, где его отметили за лучшую мужскую роль в фильме «Георгики», а также призы международных кинофестивалей во французском Руане и Минске.

В 1982 году Аавик удостоился звания заслуженного артиста Эстонской ССР.