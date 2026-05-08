Умер сооснователь группы «Квартал» Николай Ксенофонтов

Виртуозный перкуссионист и сооснователь группы «Квартал» Николай Ксенофонтов умер после длительной борьбы с последствиями перенесенного инсульта. Об этом сообщила калужская телерадиокомпания «Ника ТВ» .

В редакции уточнили, что музыкант ушел из жизни в минувшую среду, 6 мая.

«Перенес сосудистую катастрофу, долго восстанавливал речь. Но недуг взял свое», — заявили журналисты.

Уроженец калужского села Березичи, Николай Ксенофонтов еще в молодости уехал в Москву, где познакомился с музыкантом Артуром Пилявиным. Вместе они создали группу «Квартал», которая всегда выделялась на советской и российской рок-сцене необычным сочетанием джаза, соула и фанка.

Ксенофонтов принял участие в записи первой пластинки «Все земное стало странным». Его мастерскую игру можно услышать в песнях «Парамарибо», «Там, на Таити», «Остров белых птиц» и других.

Он сотрудничал с «Машиной времени» и «Сплином», а после вернулся в родное село, где увлекся работой по дереву. Музыку он не бросил и создал группу «Календарь».

Похороны Николая Ксенофонтова пройдут в ближайшую субботу, 9 мая, в селе Березичи.