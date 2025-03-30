Умер снявшийся в «Санте-Барбаре» актер Брюс Гловер

Американский актер, режиссер, продюсер и сценарист Брюс Гловер умер в 92 года. Об этом в соцсетях сообщил его сын Криспин Гловер.

Он уточнил, что отец скончался 12 марта. Причину смерти Гловер-младший не назвал.

Фильмография Гловера насчитывает около 120 проектов. Популярность ему принесла роль антагониста в «бондиане» 1971 года «Бриллианты навсегда» с Шоном Коннери.

Брюс Гловер родился в 1932 году в Чикаго. С 1953 по 1955 годы он служил в Корее. Свою первую роль получил в постановке пьесы Уильямса «Камино Реал» в Висконсине. После переезда в Нью-Йорк его пригласили выступать на Бродвее.

Первые съемки в кино у актера начались с конца 1950-х. Гловер не учился в актерской школе и не брал профессиональных уроков. Однако он преподавал актерское мастерство на протяжении многих лет.

Гловер также снимался в таких известных проектах, как «Миссия невыполнима», «Китайский квартал», «Каскадеры» и «Санта-Барбара».