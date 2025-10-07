Умер шеф-повар Олег Колисниченко, входивший в топ-50 поваров России

Знаменитый шеф-повар Юга России Олег Колисниченко скоропостижно скончался в больнице Нижнего Новгорода в возрасте 37 лет из-за проблем с сердцем. Об этом РИА «Новости» сообщила нижегородский ресторанный критик Катерина Смирнова.

Она рассказала, что Колисниченко переехал в Нижний Новгород из Ростова-на-Дону около года назад. Он входил в топ-50 поваров России.

Колисниченко госпитализировали 3 октября, когда у него стало плохо с сердцем. Он впал в кому и умер, не приходя в сознание, 7 октября.

«Сегодня ушел из жизни Олег Колисниченко, бренд-шеф Pinci и „Москва-Стамбул“. Он всегда говорил о том, что нашел свое призвание», — написала Смирнова в Telegram-канале.

Колисниченко обучался в Киевской школе ресторанного бизнеса, а также получил диплом от французского Института Дюкасса Argenteuil и кулинарного университета IFSE в Турине. Кроме того, стажировался у шеф-повара Жан-Карло Пербеллини в мишленовском ресторане Casa Perbellini и у Хавьера Аранды в ресторанах Gaytan и La cabra.

В Ростове-на-Дону трудился в ресторанном холдинге «Правый Берег» с 2014 года. Спустя четыре года работал в ресторане итальянской кухни La Fabbrica by Novikov, в том числе делал этносеты по истории казачьей кухни.

Церемония прощания с Колисниченко пройдет 9 октября в Казанской церкви на Зеленском съезде.