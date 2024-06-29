Умер рок-музыкант Василий Лобода

Не стало ярославского рок-музыканта Василия Лободы. Он скончался от тяжелой болезни в возрасте 66 лет, сообщили его родственники журналистам «Коммерсанта» .

В 1980-х Василий Лобода был лидером группы «Телефон», о которой ей запись в книге «Рок в СССР». Он активно гастролировал в 1990-х, был лидером ярославского рок-движения.

На счету рок-певца такие хиты, как «Между мной и суматохой», «Старый дом», «Одинокий странник» и другие.

«Группа „Телефон“, вторая половина 80-х годов, ярославский рок-клуб. Время, преисполненное наивной перестроечной дури и красивых добрых песен», — написал в соцсетях музыкант Фил Золотарев в память о покойном Лободе.

Церемонию прощания с музыкантом запланировали на 2 июля.