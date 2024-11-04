Умер режиссер сериала «Трущобы» Димеджи Аджибола

Продюсер, режиссер и монтажер Димеджи Аджибола скончался на 45-м году жизни. Об этом сообщило Nigerian Tribune.

По данным издания, причиной смерти стала болезнь. Аджибола пришел в индустрию, когда ему было 18 лет. Свой творческий путь начал с анимации, также занимался рекламой.

Димеджи Аджибола изучал кинопроизводство в Нью-Йоркской киноакадемии на студии Universal и в Animation Mentor в Сан-Франциско. Среди наиболее известных проектов продюсера — «Палата № 305», криминальные драмы «Трущобы», «Король трущоб» и «Черная свадьба». Свою последнюю картину Аджибола выпустил в этом году.