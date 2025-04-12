Умер режиссер фильма «Рэмбо: первая кровь» Тед Котчефф

Канадский режиссер и продюсер Тед Котчефф, известный по фильмам «Рэмбо: Первая кровь» и «Уикенд у Берни», скончался 10 апреля в возрасте 94 лет. Об этом сообщил телеканал CBC со ссылкой на его сына.

«Он скончался от старости, мирно, в окружении близких», — рассказал его сын Томас.

По словам мужчины, его отец постоянно жил в мексиканском городе Нуэво-Вальярте со своей женой Лайфун Чанг.

Котчефф родился в семье болгарских беженцев из Македонии 7 апреля 1931 года в Торонто, Онтарио. Он окончил Университет Торонто по специальности «английская литература». После этого работал в Канадской телерадиовещательной корпорации, стал режиссером телевизионных драм.

Позже Котчефф переехал в Великобританию, где занялся кинопроизводством. Он работал в телекомпании ABC Weekend TV.

Как режиссер дебютировал в комедии «Тиара Таити» с Джеймсом Мейсоном. Первая его кассово успешная картина — триллер «Опасное пробуждение», а за вестерн «Ученичество Дэдди Кравица» его наградили «Золотым медведем» Берлинского кинофестиваля.

Главный хит Котчеффа вышел на экраны в 1982 году. Это фильм «Рэмбо: первая кровь», в котором актер Сильвестр Сталлоне сыграл главную роль. Спустя семь лет вышла вторая его известная картина — «Уикенд у Берни».

В 2000-х годах он в основном работал телепродюсером. Среди его работ того времени — популярный сериал «Закон и порядок».