Умер режиссер «Исхода» Олег Урюмцев

Режиссер фильмов «Исход» и «Часовые Победы» Олег Урюмцев скончался на 68-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.

«Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России Олега Григорьевича Урюмцева (1958-2025)», — написали в некрологе.

Там уточнили, что Урюмцев занимал пост президента Международного кинофестиваля военного кино имени Озерова. Также он снимался в фильмах. Среди работ Урюмцева — роли в картинах «Сталинград», «Петербургские тайны», «Бесконечность» и «Великий полководец Георгий Жуков».

Урюмцев оставил свой след в кинематографе как режиссер фильмов «Исход», «На земле белых вод и высоких гор», «Время собирать камни», «Рядовой Евгений Родионов», «Проповедники», «Часовые Победы» и киносказки «Как дети деда Мороза искали или долгожданный почтальон».