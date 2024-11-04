Умер продюсер Куинси Джонс

В возрасте 91 года скончался известный американский композитор и продюсер Куинси Джонс, работавший с певцами Фрэнком Синатрой и Майклом Джексоном. Об этом сообщил телеканал ABC News .

«Мы должны поделиться новостью о смерти нашего брата и отца Куинси Джонса. Для нас это невероятная потеря. Мы отмечаем великую жизнь, которую прожил Куинси, и знаем, что такого человека, как он, больше не будет никогда», — привел источник заявление семьи.

Джонс скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в ночь на понедельник. Прославленный продюсер работал с сотнями певцов, включая Рэя Чарльза и Фрэнка Синатру. Он также принимал участие в записи одного из самых известных альбомов певца Майкла Джексона Thriller.