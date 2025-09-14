Умер продюсер «Чужого» и «Звездных войн» Дэвид Вайцнер

В возрасте 86 лет ушел из жизни продюсер фильмов «Звездные войны» и «Чужой» Дэвид Вайцнер. Он скончался 1 сентября у себя дома в Калабасасе штата Калифорния, сообщил журнал The Hollywood Reporter .

Вайцнер вырос в Нью-Йорке. Благодаря его продюсерской работе фильм «Киноделы» получил «Оскар».

В середине 1970-х Вайцнер стал вице-президентом 20th Century Fox. В компании он курировал создание блокбастеров «Звездные войны» и «Чужой». Затем стал директором по маркетингу в Universal.

Потом продюсер преподавал курс «Бизнес в сфере развлечений» в школе кинематографических искусств университета Южной Калифорнии, а также проводил консультации для таких крупных компаний, как Honda Motors, PepsiCo, Philips Electronics North America и других.

В 2008-м году вышел фильм Вайцнера «Кваме», который вызвал общественный резонанс и взял несколько наград.