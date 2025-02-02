Умер писатель Михаил Щукин

Известный писатель Михаил Щукин умер в возрасте 71 года. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул значительный вклад Щукина в развитие культуры региона и выразил соболезнования родным и близким писателя.

Травников добавил, что Михаил Щукин оставил после себя богатое литературное наследие, включающее такие романы, как «Имя для сына», «Конокрад», «Ямщина», «Черный буран», «Лихие гости» и другие произведения.

За свои работы Щукин получил Всесоюзную премию имени Николая Островского, а также его награждали литературной премией имени Распутина и Шукшинской литературной премией.

В 1995 году писатель стал одним из основателей издательского дома «Сибирская горница». В 2014 году Михаила Щукина назначили главным редактором журнала «Сибирские огни». При нем издание обрело вторую жизнь и вступило в новый век своей истории.