Умер первый покоривший Эверест американец Джим Уиттакер

Американский альпинист Джим Уиттакер, покоривший Эверест в 1963 году, скончался в возрасте 97 лет. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на заявление семьи.

Уиттакер стал первым американцем, покорившим вершину Эвереста, которую часто называют «крышей мира». Это самая высокая горная вершина Земли.

«Где бы он ни находился — дома, в горах или на море, — он стремился делиться приключениями, радостью и оптимизмом с окружающими, — рассказал сын альпиниста Лейф.

Уиттакер совершил восхождение на Эверест вместе с шерпским альпинистом Навангом Гомбу, который покорил эту гору дважды. Своим поступком американец вызвал интерес к альпинизму в США и фактически способствовал его развитию. Он мгновенно стал знаменитостью, а его фотографии появились на обложках журналов.

Кроме того, благодаря выступлениям Уиттакера в конгрессе и другим усилиям создали национальный парк Норт-Каскейдс и заповедник Пасайтен в штате Вашингтон, а также национальный парк Редвуд в Калифорнии. Еще до того, как защита окружающей среды стала мейнстримом, альпинист своим голосом и харизмой отстаивал идею защиты дикой природы.

Уиттакер совершил множество восхождений, включая участие в Международном восхождении на Эверест во имя мира в 1990 году. Тогда в нем участвовали альпинисты из СССР и Китая.

Уиттакер вырос в Сиэтле. В 1940-х годах вместе со своим братом-близнецом Лу Уиттакером начал заниматься скалолазанием в составе отряда бойскаутов, с которым они в 16 лет покорили гору Олимп высотой 2428 метров. У Джима Уиттакера остались жена Дайанн Робертс, трое сыновей, трое внуков и один правнук.