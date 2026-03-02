Умер отец телеведущего Александра Гордона

Поэт и художник, отец телеведущего Александра Гордона — Гарри Гордон — скончался на 85-м году жизни. Об этом в телеграм-канале сообщила журналист Сусанна Альперина.

«Прочитала, что умер Гарри Борисович Гордон. Кто-то напишет — отец Александра Гордона. На самом деле — Александр — сын своего отца. Невероятно талантливый, с большим чувством юмора», — написала она.

Журналистка вспомнила, что между отцом и сыном были трогательные отношения, с неизменным подколом.

Александр Гордон познакомил ее с поэтом в 2011 году, когда представлял на «Кинотавре» фильм «Огни притона». Журналистка призналась, что при знакомстве с Гарри Гордоном ей сразу показалось, что она знала его всю жизнь. Поэт был таким же, как ее отец.

О смерти Гордона написала и его внучка, отметившая, что узнала об этом, когда бежала в бомбоубежище под сирену. По ее словам, сейчас у нее нет возможности, чтобы приехать и проститься с дедушкой.

Гарри Гордон родился 12 июля 1941 года в Одессе. Он был не только поэтом, но еще и писал картины. Причина его смерти неизвестна. Дату и место прощания с Гарри Гордоном также не сообщили. Телеведущий пока не прокомментировал известие о смерти отца.