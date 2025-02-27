Умер отец пианиста Дениса Мацуева

Музыкант, композитор и режиссер Леонид Мацуев умер в возрасте 77 лет. О смерти отца пианист Денис Мацуев сообщил в Telegram-канале .

«Сегодня, наверное, самый ужасный день в моей жизни, так как не стало моего папы, Леонида Викторовича Мацуева, человека, который значил для меня абсолютно все…» — написал музыкант.

Мацуев назвал отца выдающимся человеком во всех отношениях. По словам пианиста, в своем время на нем держалась вся театрально-музыкальная жизнь Иркутска.

Он добавил, что ради сына Мацуев-старший переехал с ним в Москву в 1990-х годах. Они жили в однокомнатной квартире на проспекте Маршала Жукова. Отец пианиста устроился работать во Дворец пионеров концертмейстером.

«Присутствие папы во время репетиций и концертов в зале, мы с ним исколесили с ним вместе вдоль и поперек всю нашу страну и весь мир, давало мне абсолютное спокойствие и уверенность, в творчестве на сцене, потому что я всегда мог на него положиться», — добавил музыкант.

Музыкальная карьера Дениса Мацуева началась в 1998 году, когда он выиграл XI Международный конкурс имени П. И. Чайковского.