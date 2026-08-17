Умер отец хореографа Евгения Папунаишвили
Скончался отец танцора, хореографа и телеведущего Евгения Папунаишвили Роберт. Об этом артист сообщил в Instagram*.
«Сегодня ушел из жизни мой папа. Не могу до конца в это поверить, хочется кричать от боли», — написал Папунаишвили.
По словам хореографа, неделю назад отец отпраздновал золотую свадьбу. Он очень любил жену, сыновей и внуков.
«Кто был знаком с моим папой, никогда не забудут его доброту, силу, чувство юмора и, конечно, невероятное гостеприимство.
Роберт Папунаишвили, как и его супруга, был инженером», — написал танцор.
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