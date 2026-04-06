Умер основатель Diesel Адриано Голдшмид

В возрасте 82 лет умер основатель бренда Diesel, итальянский дизайнер Адриано Голдшмид. Об этом сообщило издание WWD .

Голдшмид считался одной из самых знаковых фигур в индустрии денима и стоял у истоков создания бренда, который благодаря инновационному подходу к джинсовой моде получил мировую известность.

«Голдшмид оставил после себя наследие, превратившее джинсы в краеугольный камень высокой моды из утилитарной рабочей одежды», — заявили в WWD.

Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

Diesel основали в 1978 году в Италии. Также Голдшмид стоял у истоков множества других культовых марок, включая Replay, Gap 1969, AG Adriano Goldschmied, Agolde и Goldsign. Всего он создал около 60 брендов.