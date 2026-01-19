Умер один из режиссеров «Короля Льва» Роджер Аллерс

Один из режиссеров анимационного фильма «Король Лев» Роджер Аллерс ушел из жизни в возрасте 76 лет. Об этом сообщил портал TMZ со ссылкой на его давнего коллегу, кинопродюсера Дэйва Боссерта.

Боссерт признался, что тяжело переживает утрату.

«Я глубоко опечален известием о том, что наш друг Роджер Аллерс ушел. <…> Мы как раз обменивались электронными письмами на прошлой неделе, когда он путешествовал по Египту, что делает эту потерю еще более нереальной», — написал Боссерт в Facebook*

Продюсер напомнил, что они работали вместе над многими проектами в 80-е — 90‑е годы и назвал Аллерса одним из самых добрых людей, которых только можно было знать. По его словам, даже триумф «Короля Льва» не изменил характер режиссера.

«Успех не вскружил ему голову», — сказал продюсер.

До режиссуры «Короля Льва», которую он разделил с Робом Минкоффом, Аллерс долгое время трудился аниматором и сценаристом. Он участвовал в создании таких классических диснеевских картин, как «Русалочка», «Красавица и чудовище» и «Аладдин».

