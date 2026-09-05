Умер один из основоположников карате в СССР Тадеуш Касьянов

Ушел из жизни Тадеуш Касьянов, постановщик боевых сцен в культовом советском фильме «Пираты XX века». Об этом сообщила Федерация карате России в телеграм-канале .

Знаменитый тренер скончался накануне, 4 сентября в возрасте 87 лет.

«Человек-легенда, один из основоположников карате в СССР, мастер, который ставил сцены в культовом фильме „Пираты XX века“, наставник целых поколений мастеров нашего спорта», — написали коллеги об усопшем.

Федерация выразила соболезнования семье и близким Касьянова.

Тренер подготовил более 40 мастеров спорта, в том числе чемпионов СССР и России, возглавлял Всероссийскую федерацию рукопашного боя и традиционного карате.

Снялся в фильме «Пираты XX века» — в роли боцмана советского судна. Также сыграл роли в картинах «Набат», «В зоне особого внимания» и «Черный треугольник».