Умер народный писатель и автор гимна Адыгеи Исхак Машбаш

Скончался поэт, прозаик и переводчик Исхак Машбаш. Он известен как автор текста гимна Республики Адыгея и член Общественной палаты России. О смерти 96-летнего писателя сообщил глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков в «Максе» .

«Ушел из жизни Исхак Шумафович Машбаш — выдающийся писатель и общественный деятель, Герой Труда Российской Федерации, член Общественной палаты России, народный писатель Адыгеи, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Абхазии», — сказал он.

Коков назвал писателя живым голосом национальной литературы родного края. Машбаш рассказывал об истории малой родины и судьбах населявших ее людей.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в «Максе» напомнил, что именно Машбаш написал гимн региона. Он также возглавлял правление местного Союза писателей и состоял в Общественной палате России.