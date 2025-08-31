Умер народный артист России Вячеслав Вершинин
Народный артист России и постоянный актер и режиссер Академического русского театра имени Вахтангова во Владикавказе Вячеслав Вершинин ушел из жизни. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Он подчеркнул, что, кроме народного артиста, за свою творческую карьеру Вершинин удостоился звания заслуженного артиста республики и стал лауреатом Государственной премии имени Коста Хетагурова.
«Почти шесть десятилетий его творческий путь был связан с Академическим русским театром имени Евгения Вахтангова. Он воплотил на сцене более двух сотен образов, поставил десятки спектаклей», — заявил Меняйло.
Глава республики добавил, что Вершинин всегда оставался верным другом и наставником для коллег и человеком с редкой добротой и силой духа. Актер обладал талантом донести свое мастерство до каждого зрителя.