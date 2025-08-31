Умер народный артист России Вячеслав Вершинин

Народный артист России и постоянный актер и режиссер Академического русского театра имени Вахтангова во Владикавказе Вячеслав Вершинин ушел из жизни. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло .

Он подчеркнул, что, кроме народного артиста, за свою творческую карьеру Вершинин удостоился звания заслуженного артиста республики и стал лауреатом Государственной премии имени Коста Хетагурова.

«Почти шесть десятилетий его творческий путь был связан с Академическим русским театром имени Евгения Вахтангова. Он воплотил на сцене более двух сотен образов, поставил десятки спектаклей», — заявил Меняйло.

Глава республики добавил, что Вершинин всегда оставался верным другом и наставником для коллег и человеком с редкой добротой и силой духа. Актер обладал талантом донести свое мастерство до каждого зрителя.