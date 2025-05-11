Умер народный артист России Юрий Слесарев

Народный артист России, выдающий пианист и вице-президент Ассоциации лауреатов конкурса Чайковского Юрий Слесарев умер 10 мая в возрасте 77 лет. Об этом сообщили в Центральной музыкальной школе — Академии исполнительского искусства.

Слесарев родился в Крыму, позже его семья переехала в столицу. В 1971 году он окончил Московскую консерваторию имени Чайковского, там же прошел стажировку.

Музыкант стал победителем Всесоюзного конкурса пианистов в Таллине в 1969-м и международного конкурса в Монтевидео в 1972-м. С 1969 года артист регулярно давал концерты, в том числе выступал за рубежом.

С 1973 года Юрий Слесарев преподавал в Московской консерватории. Также он проводил мастер-классы по всему миру, включая Германию, Японию, США и Францию.