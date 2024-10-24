Умер народный артист РФ Евгений Князев

Советский российский актер театра и кино, народный артист РФ Евгений Князев умер на 83-м году жизни 23 октября. Об этом сообщили на официальном сайте тольяттинского драматического театра «Колесо».

«Его уход — невосполнимая утрата для театрального сообщества страны, губернии и города. Коллектив театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким, ученикам и коллегам Евгения Ивановича», — написали коллеги артиста в некрологе.

Причина смерти актера неизвестна.

Князев родился в 1942 году в Туле. В 1964 году он окончил ГИТИС имени Луначарского и тогда же поступил на службу в труппу Ярославского академического театра драмы имени Волкова.

Евгений Иванович преподавал актерское мастерство и сценическое движение в Ярославском театральном училище и Волжском университете имени Татищева. Также он был мастером спорта СССР по фехтованию.

В 1988 году Князев переехал в Тольятти, где стал сооснователем и актером драмтеатра «Колесо». На сцене театра он создал более 40 ролей. В их числе Баталов из «Рождает птица птицу», Яичница из гоголевской «Женитьбы», Альфред Дулиттл в «Пигмалионе», Фирс в «Вишневом саде» и другие.

Князев посвятил 36 лет жизни городу Тольятти и театру «Колесо». В 1986 году присвоили звание заслуженного артиста РСФСР, а в 1993 — звание народного артиста России.