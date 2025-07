Умер музыкант Rolling Stones Луис Жардим

Причина смерти артиста не уточняется.

Жардим начинал свою карьеру в составе музыкальной группы Demónios Negro в 1960-е годы. Впоследствии он зарекомендовал себя как талантливый сессионный перкуссионист.

За свою карьеру он поработал со множеством знаменитых исполнителей, среди которых были ABC, Frankie Goes to Hollywood, Грейс Джонс, Элтон Джон, Сил, Тина Тернер, Джордж Майкл, Тревор Хорн, Madness, Asia, Yes, The Rolling Stones, Пол Маккартни, Дэвид Боуи и другие.