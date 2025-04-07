Умер музыкант рок-группы Blondie Клем Берк

Барабанщик рок-группы Blondie Клем Берк умер в США. Ему было 70 лет, сообщил музыкальный коллектив в Facebook*.

«С глубокой грустью сообщаем об уходе нашего любимого друга и коллеги по группе Клема Берка после борьбы с раком», — отметили в публикации.

Группу Blondie основали в 1974 году. Музыкант сыграл ключевую роль в сохранении коллектива после того, как Крис Стайн и Дебби Харри задумались о его распаде после ухода басиста Фреда Смита в группу Television. Берк пригласил в качестве нового бас-гитариста группы своего друга Гэри Валентайна.

Кроме того, Клем Берк сотрудничал с группами Eurythmics, Ramones и The Empty Hearts. В 2006 году его ввели в Зал славы рок-н-ролла в составе Blondie.

Через пять лет Клем получил докторскую степень в Университете Глостершира за участие в исследовании физических и психологических эффектов игры на барабанах.

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