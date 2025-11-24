Умер музыкант группы ABBA Ян Клинг

Шведский музыкант Ян Клинг, известный как участник группы ABBA, скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщает газета Aftonbladet со ссылкой на его сына Маттиаса Клинга.

Артист играл на саксофоне и флейте в культовой группе. Он участвовал в создании альбомов Super Trouper и The Visitors. Клинг также записал флейтовое вступление для популярной песни ABBA Fernando.

«Он был скрытой жемчужиной, участвовал во многих проектах и всегда был увлечен музыкой. Будучи подростком, он запомнил наизусть все соло Чарли Паркера. У него был исключительный талант», — заявил Маттиас.

Он с детства любил музыку. В подростковом возрасте он сидел часами и заучивал наизусть все соло Чарли Паркера. У него был настоящий талант. Но больше всего родные запомнили его страсть к музыке.

Ян Клинг также записывал пластинки с такими музыкантами, как Бьорн Скифс, Джерри Уильямс, Тед Гердестад и Моника Зеттерлунд. Детали и обстоятельства смерти маэстро не сообщаются.