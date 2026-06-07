Умер лидер и вокалист петербургской рок-группы «Опасные Соседи» Глеб Малечкин

Основатель, вокалист и гитарист петербургской рок-группы «Опасные Соседи» Глеб Малечкин умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщила в соцсети «ВКонтакте» поэтесса Ольга Король-Бородюк.

«Его называли Глебушкой. Обаятельный и жизнерадостный, он был всеобщим любимцем. Он с детства был лидером, играл в футбол и хоккей, прекрасно плавал, любил лес, рыбалку. Синие глаза с хулиганской искоркой, шкодная улыбка и „походка победителя“», — написала она.

Поэтесса отметила, что информацию о прощании с музыкантом сообщит позже.

Рок-группа возникла в Ленинграде в 1983 году. В нее вошли выпускники «рок-лицея» при студии Андрея Тропилло. С 1987 года группа обратила на себя внимание, выступая в основном разогревающим составом в первом отделении. Чаще их приглашали выступить перед «ДДТ».

В конце 80-х с питерскими музыкантами сотрудничали известные музыканты, в числе которых был бывший участник «Аквариума» Дмитрий Гусев и клавишник «ДДТ» Андрей Муратов.

Коллектив играл жесткий, динамичный рок-н-ролл с элементами бабблгама, джаза, фанка и регги. Весной 1990 году группа выступила во Франции. В 90-х «Опасные Соседи» имели на счету уже пять магнитоальбомов, два виниловых альбома, включая «Танцы для бездельников», и два архивных сборника.

В мае 1992 года группа раскололась. Ее активность пошла на спад.