Умер легендарный советский балетмейстер Юрий Папко

На 86-м году жизни скончался Юрий Папко — выдающийся балетмейстер, артист и педагог, заслуженный артист РСФСР. О его кончине сообщили в пресс-службе Государственного академического Большого театра России.

«На 86-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Юрий Викторович Папко, чья любовь к танцу накрепко связала его с Большим театром», — указали в некрологе.

Прощание с Папко состоится 20 сентября. Церемония пройдет в Храме Святого Великомученика Георгия Победоносца, который находится в районе Грузины. Отпевание начнется в 13:00.

Юрий Папко — выдающийся балетмейстер, посвятивший свою жизнь искусству танца. С 1960-х он служил в Большом театре, где поставил множество спектаклей и вырастил не одно поколение талантливых артистов балета. Исполнил партии в известных постановках, таких как «Дон Кихот», «Ромео и Джульетта», «Жизель».

С 2002 года и до конца своей жизни он работал с Молодежной оперной программой Большого театра. Там он обучал будущих звезд сцены искусству сценического движения.